Депутат Госдумы предложила банкам дать льготу на оплату уведомлений по операциям для социально уязвимых категорий клиентов
19:24 27.07.2022
Депутат Государственной думы Елена Драпеко предложила банкам последовать примеру Сбера и дать всем клиентам из социально уязвимых категорий граждан и получателям социальных выплат дать 50% льготу на оплату услуги уведомлений по операциям по карте.
«В условиях экономической нестабильности и выпадающих доходов в целях выполнения программ по поддержке бизнеса, банки несут убытки. Зачастую какие-то расходы ложатся на потребителей, и здесь важно, чтобы от этого были защищены социальные категории граждан: пенсионеры, получатели других социальных выплат. Поэтому было бы логично банкам самим разрабатывать специальные программы лояльности и давать собственные льготы таким гражданам», – сказала депутат.
В пример она привела Сбербанк. «Сегодняшние новости о том, что Сбер на 10 рублей поднял плату за полезную услугу уведомлений, которая позволяет контролировать все процессы по карте и уберечься от мошенников, вызвала неоднозначные споры, в том числе среди моих коллег. Но Сбер единственный банк, кто с социально уязвимых категорий граждан, берет не 100% платы, а с большим дисконтом или вообще освобождает от платежа. Такому примеру должны следовать все игроки рынка, так как у некоторых платеж составляет до 100 рублей в месяц, и неважно, пенсионер ты или банкир, а в год это, между прочим, достаточно весомая сумма для кошелька», – резюмировала Елена Драпеко.
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