Представлять ООН в "зерновом центре"в стамбуле будет бывший конт-адмирал Береговой охраны США
21:15 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Он [Кенни] будет нашим временным представителем, будет возглавлять усилия ООН и способствовать усилиям сторон», — сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
Кенни в данный момент занимает пост директора по правовым и внешним вопросам Международной морской организации, до прихода в данную структуру занимался юридическими вопросами в Береговой охране США, где дослужился до звания контр-адмирала. Ранее он был прикомандирован к Бюро по делам океанов Госдепартамента.
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