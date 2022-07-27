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Представлять ООН в "зерновом центре"в стамбуле будет бывший конт-адмирал Береговой охраны США

21:15 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН объявила в среду о назначении ее временным представителем в Совместный координационный центр по вывозу зерна в Стамбуле гражданина США Фредерика Джея Кенни.

«Он [Кенни] будет нашим временным представителем, будет возглавлять усилия ООН и способствовать усилиям сторон», — сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Кенни в данный момент занимает пост директора по правовым и внешним вопросам Международной морской организации, до прихода в данную структуру занимался юридическими вопросами в Береговой охране США, где дослужился до звания контр-адмирала. Ранее он был прикомандирован к Бюро по делам океанов Госдепартамента.

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