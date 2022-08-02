США уничтожили главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в результате операции в Афганистане

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США объявило в понедельник о ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Операция по его уничтожению в результате удара с беспилотного летательного аппарата, в соответствии с изложенной американским правительством информацией, прошла в минувшие выходные в Афганистане.

«В субботу (по вашингтонскому времени, утром в воскресенье по кабульскому времени — прим. ТАСС) по моему распоряжению США успешно нанесли авиаудар в Кабуле <…> и уничтожили главаря „Аль-Каиды“ Аймана аз-Завахири», — сказал президент США Джо Байден, выступая со специальным телеобращением к согражданам из Белого дома.

Как отметил американский лидер, аз-Завахири принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября 2001 года, а также был организатором других террористических атак, жертвами которых становились граждане США и других государств. «Теперь правосудие свершилось, и этого главаря террористов больше нет», — констатировал Байден.

Египтянин аз-Завахири возглавил «Аль-Каиду» после уничтожения американцами основателя этой сети саудовца Усамы бен Ладена в 2011 году. Аз-Завахири входил в список наиболее активно разыскиваемых спецслужбами США террористов, за сведения о его местонахождении Вашингтон предлагал денежную награду в размере до 25 млн долларов.