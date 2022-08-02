США уничтожили главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в результате операции в Афганистане
09:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США объявило в понедельник о ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Операция по его уничтожению в результате удара с беспилотного летательного аппарата, в соответствии с изложенной американским правительством информацией, прошла в минувшие выходные в Афганистане.
«В субботу (по вашингтонскому времени, утром в воскресенье по кабульскому времени — прим. ТАСС) по моему распоряжению США успешно нанесли авиаудар в Кабуле <…> и уничтожили главаря „Аль-Каиды“ Аймана аз-Завахири», — сказал президент США Джо Байден, выступая со специальным телеобращением к согражданам из Белого дома.
Как отметил американский лидер, аз-Завахири принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября 2001 года, а также был организатором других террористических атак, жертвами которых становились граждане США и других государств. «Теперь правосудие свершилось, и этого главаря террористов больше нет», — констатировал Байден.
Египтянин аз-Завахири возглавил «Аль-Каиду» после уничтожения американцами основателя этой сети саудовца Усамы бен Ладена в 2011 году. Аз-Завахири входил в список наиболее активно разыскиваемых спецслужбами США террористов, за сведения о его местонахождении Вашингтон предлагал денежную награду в размере до 25 млн долларов.
НОВОСТИ
- 09:20 02.08.2022
- Ответ РФ на предложения по обмену заключенными в США считают несерьезным
- 09:05 02.08.2022
- Визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения Китая и США — постпред КНР при ООН
- 22:40 01.08.2022
- Ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны, считает Медведев
- 22:00 01.08.2022
- Саакашвили намерен уйти из грузинской политики - адвокат
- 21:20 01.08.2022
- Самую старую АЭС отключили в Великобритании, несмотря на риск энергетического кризиса
- 20:40 01.08.2022
- За неделю заболеваемость ковидом в России увеличилась на 67,6%
- 20:00 01.08.2022
- Испания не может поддержать признание независимости Косова — премьер королевства
- 19:20 01.08.2022
- Администрация США поддержит возможную поездку Пелоси на Тайвань — Белый дом
- 19:05 01.08.2022
- В рамках муниципальных выборов в Москве пройдет акция «Миллион призов»
- 18:40 01.08.2022
- ВВП РФ перейдет к восстановительному росту во второй половине 2023 года — ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать