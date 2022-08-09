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Японский дизайнер Иссэй Миякэ умер в возрасте 84 лет — Kyodo

12:32 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ умер на 85-м году жизни. Как сообщило во вторник агентство Киодо, он ушел из жизни 5 августа.

Причиной смерти стала гепатоцеллюлярная карцинома.

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