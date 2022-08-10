0
0
130
НОВОСТИ

К Марине Овсянниковой пришли с обыском

09:05 10.08.2022 Источник: Коммерсант.ru

У бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой проводится обыск. Об этом она сама сообщила «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Адвокат Дмитрий Захватов сообщил в Telegram, что против нее возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ).  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:00 10.08.2022
Литовские вертолеты следят за российскими поездами - WSJ
0
1
09:32 10.08.2022
Переводы более 10 тыс руб предлагают блокировать до повторного подтверждения
0
83
09:20 10.08.2022
Количество пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13
0
99
09:00 10.08.2022
ЕС прекратил закупку российского угля
0
128
21:00 09.08.2022
Минэнерго Болгарии не исключает возобновление поставок газа от "Газпром Экспорт"
0
628
19:55 09.08.2022
Рябков рассказал, почему Россия временно вывела ядерные объекты из-под инспекции
0
769
19:03 09.08.2022
Используя ситуацию на Украине, террористы могут устроить атаки в Европе - Замгенсека ООН
0
716
17:40 09.08.2022
Ключевые иностранные комплектующие в металлургии заменены на аналоги — Минпромторг
0
758
17:12 09.08.2022
Министерство ВС Франции сожалеет о незаконном отказе россиянам в доступе в парижский замок
0
898
17:00 09.08.2022
Детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла на аэродроме Саки — МО РФ
0
885

Возврат к списку