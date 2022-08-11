Суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в порты Запада — МИД РФ
12:20 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суда с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны Африки и Южной Азии, а в западные порты, что ставит под сомнение искренность озвученных Западом тезисов о продовольственной безопасности. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
«К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии, они следуют в основном в западные порты. А номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — сказал он.
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