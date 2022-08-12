Сбер проанализировал турпоток в Республике Алтай

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В мае-июле 2022 года Республику Алтай, по данным Лаборатории СберИндекс, посетили 389 тыс. туристов – это на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По количеству туристов в мае-июле регион занял 48-е место в России, а по их приросту относительно показателей мая-июля 2021 года – 27-е место.

В топ-5 регионов, жители которых чаще всего посещали Республику Алтай в июле 2022 года, вошли Алтайский край (70,4 тыс. человек), Новосибирская (37,5 тыс.), Кемеровская (26,3 тыс.), Омская (8,6 тыс.) и Томская (6,5 тыс.) области. Любопытно, что на шестом месте находится географически неблизкий Санкт-Петербург: красоты горного Алтая всего за месяц привлекли 1,2 тыс. жителей Северной столицы.

В свою очередь, сами жители Республики Алтай в качестве мест отдыха выбирают преимущественно Алтайский край (47,1 тыс. человек в июле), Новосибирскую область (16,8 тыс.), Кемеровскую область (2,7 тыс.), Санкт-Петербург (0,7 тыс.) и Томскую область (0,6 тыс.). Московский регион – на шестом месте (0,5 тыс.).

Одним из главных центров притяжения для туристов на Алтае сегодня является курорт «Манжерок», который развивает Сбер. Это крупнейший круглогодичный курорт, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. В 2021 году его посетило полмиллиона гостей. Ожидается, что по итогам 2022 года цифра вырастет еще на 30%.

Начиная с 2012 года проект находится в управлении Сбера и является одним из крупнейших в России в области туризма и рекреации. Сейчас на курорте функционируют три канатные дороги гондольного и кресельного типов и 22 км горнолыжных трасс, гостиничный комплекс 3* емкостью 82 номера, ресторан на 240 посадочных мест, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для треккинга, детские площадки.

Вскоре планируется ввести в эксплуатацию гостиничный комплекс 5* на 304 номера (включает рестораны, SPA-комплекс, конференц-холл, семейный досуговый центр, ski-сервис). Второй этап развития курорта подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию панорамного ресторана на горе Малая Синюха на высоте 1040 метров, горнолыжных трасс, а также строительство двух новых канатных дорог. В результате преобразований «Манжерок» займет второе место в стране по протяженности горнолыжных трасс (52 км) и станет одним из крупнейших горнолыжных курортов России.

При создании инфраструктуры курорта Сбер действует в рамках Политики ESG и устойчивого развития и планирует сертифицировать объект по одному из стандартов «зеленого строительства». Поэтому при строительстве и эксплуатации объекта предпринимаются меры, направленные на создание комфортной, безопасной и энергосберегающей среды. Так, проводится оценка воздействия на окружающую среду и принимаются меры по оптимальному управлению энергопотреблением, для обслуживания территории используются электромобили и подзарядки, реализуются мероприятия по эффективному использованию ресурсов и рациональному обращению с отходами. А также традиционно большое внимание уделяется сохранению естественного ландшафта, благоустройству и озеленению окружающей территории.

Кроме того, в 2021 году на базе курорта «Манжерок» был создан Центр компетенций по управлению горными территориями – профессиональная площадка для горнолыжной индустрии, где обсуждаются ключевые вопросы отрасли. Специалисты центра проводят обучающие семинары с собственниками и генеральными менеджерами ведущих российских горнолыжных комплексов, тестируют снегоуплотнительные машины и снегогенераторы. В ближайшей перспективе на базе центра будут проводиться семинары по обучению судей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, разрабатываться образовательные программы для отраслевых специалистов, пройдет обучение операторов снегоуплотнительных машин «Вельветовый слет» и многое другое.

ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Республики Алтай, имеет статусы «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор». К концу 2022 года штатная численность Всесезонного курорта «Манжерок» превысит 1450 работников. Курорт признан Ростуризмом лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020, является обладателем премий «Самый посещаемый курорт СФО», «Лучший байк-парк на горнолыжном комплексе», а также премии Ski Business Awards по итогам международной выставки Ski Build Expo 2021.

В Сбере уверены, что дальнейшее развитие курорта существенно увеличит приток туристов в регион и позитивно скажется на экономике Республики Алтай.