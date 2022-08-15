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Министр обороны Финляндии: Мы готовы вступить в НАТО. Осталось вставить вилку в розетку

12:00 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Финляндии практически приведены в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Об этом министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в понедельник на открытии курсов национальной обороны в Хельсинки, сообщает телекомпания «Юле».

«Силы обороны Финляндии уже полностью совместимы с НАТО, и страна отвечает всем критериям для вступления в альянс, — сказал министр. — Теперь осталось лишь „вставить вилку в розетку“, так как адаптация к стандартам блока началась задолго до подачи заявки на членство в нем».

Кайкконен отметил, что «вступление Финляндии в НАТО — самое большое изменение финской оборонной политики со времен Второй мировой войны». По его словам, «хорошая обороноспособность республики и ее устойчивость к различным кризисам поспособствуют укреплению альянса».

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