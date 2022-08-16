Запад не верит в победу Украины и занимает выжидательную позицию - Кулеба
14:35 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Меня часто в интервью и в общении министры иностранных дел спрашивают: „А сколько вы еще продержитесь?“ А я им отвечаю всем: „У вас неправильная, в принципе, оптика. Такое ощущение, что вместо того, чтобы спросить: „А что еще нужно сделать, чтобы победить в кратчайшее время?“, вы все ждете, когда мы завалимся и проблема исчезнет сама собой», — сказал он.
По словам Кулебы, его собеседники болезненно реагируют на такой ответ. «Но это правда», — подчеркнул глава МИД.
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