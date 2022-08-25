Стали известны варианты ответов тестового голосования 26 августа в Москве

12:06

В Москве огласили варианты ответов на вопрос, который будет задан избирателям в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 26 августа. В пятницу ДЭГ протестируют в преддверии предстоящих 9-11 сентября выборов муниципальных депутатов столицы. Участникам тестирования предложат ответить на вопрос «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?»

Избирателям предложат множество вариантов ответов. Например, среди них новые/дополнительные детские площадки, новые/дополнительные спортивные площадки, дополнительные меры безопасности на детских площадках рядом с проезжей частью, дополнительные скамейки и урны в парках и скверах, дополнительное освещение в парках и скверах, дополнительные кормушки в парках для лесных животных и птиц, пункты проката спортинвентаря вблизи крупных спортивных площадок, увеличение числа спортивных и культурных мероприятий для детей и подростков на базе городской инфраструктуры, создание современных пешеходных зон, увеличение числа и расширение тематики кружков, секций и мастерских проекта «Московское долголетие», открытие новых центров «Московского долголетия», круглогодичная ярмарка выходного дня, расширение ассортимента на ярмарках выходного дня, новая фестивальная площадка по программе «Мой район», расширение программы мероприятий в библиотеках и культурных центрах.

Напомним, тестовое голосование состоится 26 августа с 8:00 до 17:00. Порядок голосований будет аналогичен тому, что используется на выборах. Избиратель получит онлайн-бюллетень, поставит отметку напротив устраивающего варианта ответа и отправит свой голос в систему ДЭГ. Участвовать в процессе могут совершеннолетние горожане, зарегистрированные в районах, где состоятся выборы, которые пройдут в 125 из 146 муниципальных образований Москвы.