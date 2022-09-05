Сбер готов оперативно рассматривать заявки на промышленную ипотеку

13:12

Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от компаний на промышленную ипотеку, когда правительство утвердит условия новой программы. Об этом сообщил журналистам в рамках Восточного экономического форума первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от клиентов на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы», – сказал Ведяхин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило постановление об оперативном запуске промышленной ипотеки. По его словам, власти рассчитывают, что этот инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений и создать больше рабочих мест. Промышленную ипотеку будут выдавать под 5% годовых на срок до 7 лет, для инновационных технологических компаний – под 3%, максимальная сумма кредита составит 500 млн руб., рассказал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.