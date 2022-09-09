Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией - зам. постпреда США при ООН

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией и не применяют в ее отношении силу. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс.

«Я хотел бы четко дать понять, что США не применяют силу в отношении России. Президент [США Джо] Байден открыто заявлял, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией», — указал Миллс.