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НОВОСТИ

Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией - зам. постпреда США при ООН

23:30 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией и не применяют в ее отношении силу. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс.

«Я хотел бы четко дать понять, что США не применяют силу в отношении России. Президент [США Джо] Байден открыто заявлял, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией», — указал Миллс.

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