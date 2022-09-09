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Финляндия не станет пересматривать решение об отказе выдать шесть человек Турции — ТВ

18:00 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Финляндии не будет пересматривать решение об отказе экстрадировать в Турцию шестерых человек по новому запросу Анкары от 8 сентября. Об этом сообщает в пятницу телекомпания «Юле».

Предыдущее обращение турецкой стороны было отклонено летом. «Решение может быть пересмотрено лишь в случае представления ранее неизвестных весомых обстоятельств. Последний запрос не содержал никаких новых доказательств», — отмечает сотрудник министерства Тайна Нейра.

С 2019 года Турция направила Финляндии 11 запросов об экстрадиции, последний из которых был сделан в августе. Финские власти выдали только двух человек, причем обвиненных не в терроризме, а в насилии над детьми.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали 28 июня на полях мадридского саммита НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления двух стран в альянс. Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана (РПК), ее ответвлениями, а также организацией ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

По словам властей Турции, меморандум не носит окончательного характера. Турецкий парламент может не одобрить его, если две северные страны не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.

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