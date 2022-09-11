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Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов акции «Миллион призов» состоялся в Москве

10:06 11.09.2022

Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов» состоялся в Москве. Специальную процедуру провели на телеканале «Москва 24», участвовать в ней могли избиратели, 10 сентября до 20:00 проголосовавшие онлайн на выборах муниципальных депутатов. Среди них были разыграны 30 автомобилей. Победители были определены при помощи генератора случайных чисел.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, полученные призовые баллы победители чаще всего тратят на продукты, одежду и обувь, товары для дома, пополнение баланса проездного «Тройка». Использование баллов для похода в кафе, рестораны и аптеки менее популярно у москвичей.

Платонов отмечает, что представители бизнеса заинтересованы в подключении к акции. партнеры программы с удовольствием присоединяются к акции уже не первый год. «Кроме того, что человек может потратить выигранную сумму, каждая компания заинтересована в том, чтобы люди пришли второй, третий раз… Это выгодно для предпринимательского сообщества - это дополнительная реклама», - сказал он.

О победе в акции участников голосования сообщат при помощи SMS, при этом можно проверить свой код самому, воспользовавшись сайтом ag-vmeste.ru.

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