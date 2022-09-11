Военная промышленность США очень зависима от ряда товаров из Китая - СМИ

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная промышленность США сильно зависит от поставок ряда товаров из Китая и не может от них отказываться, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао" (издается и на английском языке под названием Global Times).



Это не ограничивается редкоземельными металлами, пишет газета. Так, для производства целого ряда американских вооружений - "от бронебойных бомб и взрывчатых веществ до ядерного оружия, а также очков ночного видения" - необходима минеральная сурьма.



Издание цитирует отчет американской Геологической службы за 2020 год в котором говорится: "В США нет сурьмяных рудников. Китай является крупнейшим производителем сурьмяной руды или очищенной сурьмы, а также основным источником импорта Соединенных Штатов".



Публикация стала ответом на сообщения о том, что Пентагон временно прекращает поставки в армию самолетов F-35. Это произошло после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя использовался сплав, изготовленный в Китае, что является нарушением правил закупок для нужд обороны США. Согласно правилам, в проектах, связанных с военными операциями, запрещается закупка и использование определенных металлов или сплавов, произведенных в таких странах, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия.



