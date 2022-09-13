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США ужесточили требования по передвижению персонала постпредства РФ при ООН

10:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ввели фактически разрешительный порядок передвижения сотрудников постпредства РФ при ООН за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры всемирной организации. Об этом заявил в понедельник старший советник, глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко, выступая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.

«Сохраняется застарелая проблема с применением к сотрудникам миссии и сотрудникам секретариата ООН — российским гражданам — пресловутой „25-мильной зоны“ ограничения свободы передвижения. Здесь тоже прослеживается ухудшение. На смену уведомительному порядку поездок за пределы этой зоны фактически пришел разрешительный, — сказал он. — Наши дипломаты вынуждены ждать проставления американской стороной пометки „accepted“ на их соответствующих заявках. Без такой пометки выехать они не могут. При этом приходит она от властей США зачастую со значительным опозданием».

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