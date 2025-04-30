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Украина и США в ближайшие сутки подпишут соглашение об ископаемых — премьер-министр

17:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине и США осталось доработать последние детали и в ближайшие сутки они подпишут соглашение о полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Как только будут доработаны все последние детали в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

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