Украина и США в ближайшие сутки подпишут соглашение об ископаемых — премьер-министр

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине и США осталось доработать последние детали и в ближайшие сутки они подпишут соглашение о полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Как только будут доработаны все последние детали в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».