В США обсуждается возможность санкций против Китая из-за Тайваня - СМИ

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обсуждают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По их данным, Тайвань в настоящее время работает над тем, чтобы подобное решение принял и Евросоюз.