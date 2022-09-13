0
0
58
НОВОСТИ

В США обсуждается возможность санкций против Китая из-за Тайваня - СМИ

21:50 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обсуждают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По их данным, Тайвань в настоящее время работает над тем, чтобы подобное решение принял и Евросоюз.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:10 13.09.2022
У РФ достаточно мощная армия, которую, при необходимости, можно использовать не только на Украине - Белый дом
0
2
21:10 13.09.2022
Обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной - Ереван
0
30
15:32 13.09.2022
ВС Украины нанесли удар по центру Лисичанска из РСЗО HIMARS, два человека погибли
0
116
14:00 13.09.2022
Украинская сторона потеряла более 800 человек за сутки, в том числе среди наемников
0
118
13:32 13.09.2022
В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет — Песков
0
128
12:20 13.09.2022
В районе Святогорска польских наемников в рядах ВС Украины больше, чем украинцев — Пушилин
0
131
11:20 13.09.2022
Пушилин заявил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска
0
137
11:05 13.09.2022
Пашинян заявил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях
0
135
10:05 13.09.2022
Концентрация военной техники ВСУ фиксируется вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье
0
158
09:32 13.09.2022
Система ПВО с ночи минимум пять раз сработала в Новой Каховке
0
154

Возврат к списку