Австрия заняла лидирующую позицию по переработке отходов
10:05 11.06.2024 Источник: Lenta.ru
Австрия стала лидером по переработке отходов среди стран. Об этом говорится в исследовании Reloop and Eunomia Research and Consulting, опубликованном на сайте организации.
Всего в исследовании приняли участие 48 стран. Второе место получил Уэльс, а третье — Тайвань. Пятерку лидеров замкнули Германия и Бельгия. В первую двадцатку также попали Нидерланды, Дания, Словения, Северная Ирландия, Южная Корея, Англия, Франция, Ирландия, Италия, Шотландия, Финляндия, Швеция, Австралия, Норвегия и Польша.
Авторы работы учитывали переработку муниципальных отходов, в том числе бытовых. Для сравнения использовались официальные данные, обнародованные странами. "Лента.Ру"
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