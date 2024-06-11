США сняли многолетний запрет на передачу оружия «Азову»* — WP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация разрешила передачу вооружений США украинскому националистическому полку «Азов»* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Согласно выдержке из этого заявления, которую приводит издание, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» таких нарушений, говорится в тексте.