США сняли многолетний запрет на передачу оружия «Азову»* — WP
09:20 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация разрешила передачу вооружений США украинскому националистическому полку «Азов»* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
Согласно выдержке из этого заявления, которую приводит издание, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» таких нарушений, говорится в тексте.
НОВОСТИ
- 10:05 11.06.2024
- Австрия заняла лидирующую позицию по переработке отходов
- 10:00 11.06.2024
- Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в сирийском Эт-Танфе
- 09:32 11.06.2024
- Финансовое сотрудничество Китая и РФ не зависит от давления Запада — СМИ
- 09:05 11.06.2024
- В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
- 09:00 11.06.2024
- В Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34, экипаж погиб
- 21:05 10.06.2024
- Жара в Турции на этой неделе перешагнет отметку в +40С
- 18:40 10.06.2024
- Польша возвращает буферную зону на ряде участков границы с Белоруссией
- 18:15 10.06.2024
- В России появилась Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей
- 17:40 10.06.2024
- КНР предлагает созвать настоящую мирную конференцию по Украине — глава МИД
- 17:12 10.06.2024
- Более 50% американцев выбирают Байдена, чтобы не допустить возвращения Трампа — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать