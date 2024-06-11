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УВКПЧ ООН расследовало ряд обращений Москальковой о нарушении Киевом прав человека

10:20 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с февраля 2022 года направила в международные органы более 500 обращений о массовых нарушениях Украиной прав человека, ряд из них расследовало Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН. Об этом сообщается в докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2023 год.

«В общей сложности с февраля 2022 года в адрес верховного комиссара ООН по правам человека, генерального секретаря Совета Европы (СЕ), комиссара СЕ по правам человека, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, генерального секретаря ОБСЕ, председателя Европейского комитета по предупреждению пыток, омбудсменов и других международных организаций направлено более 500 обращений [о фактах массового нарушения Украиной прав мирных жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей]», — говорится в докладе.

«На многие из них ответы не поступали, либо они носили формальный характер <…>, но <…> по ряду наших обращений о нарушении прав конкретных граждан сотрудники УВКПЧ ООН проводили расследование», — сообщает в докладе омбудсмен.

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