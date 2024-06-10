0
0
0
НОВОСТИ

Польша возвращает буферную зону на ряде участков границы с Белоруссией

18:40 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Польши утвердило постановление о возвращении на нескольких участках границы с Белоруссией буферной зоны глубиной от 200 м до 2 км. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

«Мы утвердили постановление о специальной зоне на границе с Белоруссией», — сообщил Туск на пресс-конференции, трансляция которой ведется в социальных сетях его канцелярии. По его словам, протяженность этой зоны будет несколько десятков километров, а глубина составит от 200 м до 2 км на некоторых участках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:15 10.06.2024
В России появилась Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей
0
88
17:40 10.06.2024
КНР предлагает созвать настоящую мирную конференцию по Украине — глава МИД
0
162
17:12 10.06.2024
Более 50% американцев выбирают Байдена, чтобы не допустить возвращения Трампа — опрос
0
220
17:00 10.06.2024
«Роснефть» и Красноярский край будут вместе развивать внутренний автомобильный туризм
0
107
17:00 10.06.2024
Узбекистан сообщил о решении присоединиться к соглашению СНГ о происхождении товаров
0
197
16:32 10.06.2024
МРОТ с 2025 года вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей — Мишустин
0
235
16:12 10.06.2024
КНР готова вместе с РФ противодействовать внешним силам сдерживания — глава МИД
0
288
16:00 10.06.2024
Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля — Мишустин
0
309
15:32 10.06.2024
Комитет ГД предложит изменить процедуру ЕГЭ после случаев досмотра школьников
0
299
15:12 10.06.2024
Трое бойцов самообороны и оператор «России-24» подорвались на мине в Белгородской области
0
345

Возврат к списку