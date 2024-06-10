Польша возвращает буферную зону на ряде участков границы с Белоруссией
18:40 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Польши утвердило постановление о возвращении на нескольких участках границы с Белоруссией буферной зоны глубиной от 200 м до 2 км. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
«Мы утвердили постановление о специальной зоне на границе с Белоруссией», — сообщил Туск на пресс-конференции, трансляция которой ведется в социальных сетях его канцелярии. По его словам, протяженность этой зоны будет несколько десятков километров, а глубина составит от 200 м до 2 км на некоторых участках.
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