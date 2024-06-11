В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
09:05 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России, сообщили в Минобороны РФ.
«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — говорится в сообщении. В ходе них будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — добавили в ведомстве.
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