В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России, сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — говорится в сообщении. В ходе них будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — добавили в ведомстве.