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Финансовое сотрудничество Китая и РФ не зависит от давления Запада — СМИ

09:32 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество Китая и России в финансовой сфере не зависит от односторонних мер и попыток вмешательства со стороны западных стран. Такую точку зрения высказали авторы китайской газеты Global Times

«Финансовое сотрудничество, осуществляемое между Китаем и Россией, не направлено против какой-либо третьей стороны, — говорится в редакционной статье издания, опубликованной в связи с появившейся в СМИ информации о планах Группы семи (G7) „опубликовать предупреждение“ малым китайским банкам из-за их контактов с РФ. — Оно не будет зависеть от какой-либо третьей стороны или подвергаться вмешательству».

В материале подчеркивается, что КНР обладает «уверенностью, условиями и возможностями» для обеспечения национальной финансово-экономической безопасности. Авторы отмечают, что Китай объединил усилия с развивающимися странами для развития соответствующей инфраструктуры.

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