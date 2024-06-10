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В России появилась Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей

18:15 10.06.2024 Источник: Интерфакс

Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей появилась в России, новое объединение создано, в частности, для поддержи молодых учёных-театроведов, молодых режиссёров, работающих в провинции, и налаживания связей между театром и зрителем, сообщили в понедельник в пресс-службе ГИТИСа.

"В России создана "Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей" (...) Новое объединение создано, чтобы объединить всех, кто пишет и думает о театре", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что создание Гильдии позволит повысить уровень издательской культуры театроведческих изданий, "сможет поддержать издательские начинания, которым непросто выжить в условиях ограниченной аудитории театральной критики и сокращения культурной повестки в современных региональных изданиях". В то же время Гильдия сможет координировать усилия театроведческих изданий в Москве и Санкт-Петербурге для повышения качества и продвижения театроведческих изданий, нацеленных на сохранение и популяризацию высокой национальной театральной традиции.

По словам ректора ГИТИС Григория Заславского, слова которого привели в пресс-службе, "объективные обстоятельства не благоприятствовали тому, чтобы в 90-х и начале 2000-х гг. наши выпускники, окончив ГИТИС и даже окончив аспирантуру ГИТИСа, и даже защитив диссертацию, шли в науку", что привело к потере нескольких поколений театроведов.

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