Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в сирийском Эт-Танфе
10:00 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
По его информации, по меньшей мере два беспилотника-камикадзе нанесли удары по военному объекту. Очевидцы передали о мощных взрывах, раздавшихся на территории базы.
Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооруженные отряды, воевавшие ранее на стороне сирийской армии против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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