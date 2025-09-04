0
НОВОСТИ

Сергунина: Представители более 35 стран соберутся на форуме БРИКС "Облачные города" в Москве

15:48 04.09.2025

В Москве, в концертном зале «Зарядье» 17 и 18 сентября состоится III Форум о будущем городов БРИКС «Облачные города». В нем будут участвовать чиновники, представители ведущих компаний, урбанисты и ученые из более чем 35 стран. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в столице РФ ждут представителей Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов, Южно-Африканской Республики.

«Предыдущие форумы объединили больше 18 тыс. участников, - сообщила заммэра. - Делегации из разных стран встречаются в Москве, чтобы укрепить партнерские отношения и обменяться лучшими практиками развития городов. Ключевая тема этого года — “Роботизированные технологии и искусственный интеллект”».

Деловая программа форума включает более 50 сессий. 17 сентября планируется обсудить цифровые экосистемы, транспортные сервисы, возможности применения нейросетей, сценарии урбанизации до 2050 года, компетенции профессий будущего и экспортный потенциал отечественных разработок. Гостям будет представлена концепция WISE City (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient) — идея сбалансированного развития гостеприимного, интеллектуального, устойчивого и эффективного мегаполиса.

18 сентября запланированы сессии, посвященные использованию систем искусственного интеллекта в промышленности, умному транспорту, технопаркам, а также сферам, где активнее всего внедряются современные роботизированные решения. Одним их важнейших событий форума также будет церемония вручения Премии городских инноваций БРИКС.

