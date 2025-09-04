Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области», — сообщили там.