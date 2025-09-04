Китай пытается стать лидером нового миропорядка, в то время как США теряют союзников — ТВ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР пытается занять лидирующую роль в формировании нового миропорядка, в то время как «Соединенные Штаты теряют своих союзников». Такое мнение выразил канадский телеканал СВС.

Он обратил внимание на «пышный китайский военный парад», который, как считает телеканал, «мог быть сигналом о попытке смены мирового порядка» и демонстрацией Китаем своей лидирующей роли в процессе формирования будущего миропорядка.

СВС также отметил, что параду предшествовал крупный дипломатический саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участниками которого стали в том числе президент РФ Владимир Путин и лидеры еще более чем 20 государств. Как подчеркнул телеканал, все это происходит на фоне того, что США «теряют своих союзников».