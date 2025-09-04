Китай пытается стать лидером нового миропорядка, в то время как США теряют союзников — ТВ
15:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНР пытается занять лидирующую роль в формировании нового миропорядка, в то время как «Соединенные Штаты теряют своих союзников». Такое мнение выразил канадский телеканал СВС.
Он обратил внимание на «пышный китайский военный парад», который, как считает телеканал, «мог быть сигналом о попытке смены мирового порядка» и демонстрацией Китаем своей лидирующей роли в процессе формирования будущего миропорядка.
СВС также отметил, что параду предшествовал крупный дипломатический саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участниками которого стали в том числе президент РФ Владимир Путин и лидеры еще более чем 20 государств. Как подчеркнул телеканал, все это происходит на фоне того, что США «теряют своих союзников».
НОВОСТИ
- 16:00 04.09.2025
- Уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась высадиться в островной зоне Днепра
- 15:48 04.09.2025
- Сергунина: Представители более 35 стран соберутся на форуме БРИКС "Облачные города" в Москве
- 15:32 04.09.2025
- Самолет фон дер Ляйен, которому якобы глушили GPS, садился штатно — расследование
- 15:12 04.09.2025
- Более 50% американцев негативно оценили экономическую ситуацию в стране — опрос
- 15:10 04.09.2025
- Украинские колл-центры переориентируются с России на другие страны, сообщили в Сбере
- 14:48 04.09.2025
- В Оренбурге прошли мастер-классы чемпионов мира по самбо
- 14:32 04.09.2025
- Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
- 14:12 04.09.2025
- У «коалиции желающих» есть 3 варианта возможной отправки военных на Украину — Spiegel
- 14:00 04.09.2025
- Активность на Солнце за последние 3 месяца выросла на 70%
- 13:32 04.09.2025
- Польша готова разместить у себя больше американских военных — глава Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать