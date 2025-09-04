0
Активность на Солнце за последние 3 месяца выросла на 70%

04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солнечная активность за последние 3 месяца выросла почти на 70% и достигла уровня начала 2024 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«По поступившим за август данным, солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года», — говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, на этом фоне возобновились дискуссии о возможности выхода Солнца на второй пик активности в текущем году или начале будущего года. «Показательным станет уровень солнечной активности в наступающем осеннем сезоне, который привлекает в этой связи к себе особый интерес», — отмечается в сообщении.

