Активность на Солнце за последние 3 месяца выросла на 70%
14:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солнечная активность за последние 3 месяца выросла почти на 70% и достигла уровня начала 2024 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«По поступившим за август данным, солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года», — говорится в сообщении.
Как отмечают ученые, на этом фоне возобновились дискуссии о возможности выхода Солнца на второй пик активности в текущем году или начале будущего года. «Показательным станет уровень солнечной активности в наступающем осеннем сезоне, который привлекает в этой связи к себе особый интерес», — отмечается в сообщении.
