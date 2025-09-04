В Оренбурге прошли мастер-классы чемпионов мира по самбо

14:48

В оренбургском спорткомплексе «Олимпийский» «Роснефть», при поддержке правительства Оренбургской области, устроила мастер-класс по самбо для воспитанников спортивных школ региона. Занятия провели чемпионы России и мира по самбо Сергей и Диана Рябовы. Посетители мастер-классов увидели зрелищные показательные выступления, демонстрацию техники и сложных приемов. Сергей и Диана Рябовы уделили персональное внимание всем участникам мастер-класса, провели мотивирующие тренировки, а также автограф-сессию для юных спортсменов.

Кроме того, состоялась викторина на знание истории самбо, в ходе которой разыгрывались эксклюзивные призы: коллекционные постеры и профессиональные перчатки для единоборств с автографом легенды смешанных боевых искусств Александра Емельяненко.

Компания «Роснефть» уделяет много внимания поддержке профессионального и любительского спорта и является генеральным спонсором Международной федерации самбо. При ее поддержке уже были организованы десятки крупных успешных международных турниров.

В Оренбургской области дочерняя компания «Роснефти» «Оренбургнефть» также активно развивает спортивную инфраструктуру и поддерживает проведение спортивных мероприятий, среди которых Всероссийский легкоатлетический забег «Бузулукский полумарафон», соревнования по различным видам спорта и физкультурно-оздоровительные праздники для жителей области.