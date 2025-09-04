Более 50% американцев негативно оценили экономическую ситуацию в стране — опрос
15:12 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% американцев считают, что экономическая обстановка в стране ухудшается, еще более 60% опрошенных отметили рост цен за последние недели. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.
Большинство американцев (56%) рассказали телеканалу, что негативно оценивают экономическое развитие страны. При этом только 27% участников опроса считают, что экономическая обстановка улучшается, еще 17% уверены, что никаких изменений нет. Телеканал отметил, что большинство респондентов оценили экономическую обстановку негативно из-за роста цен. 64% респондентов признали, что за последние недели цены в США выросли, а 67% опрошенных выразили опасения, что в ближайшие месяцы рост продолжится.
По данным телеканала, чаще всего жители США описывают экономическое положение в стране как «неясное», «бедственное» и «несправедливое». Доля негативных оценок выросла по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в июле. При этом авторы опроса не исключают, что оценки могут быть предвзятыми, поскольку республиканцы реже сообщают о росте цен, чем демократы и независимые избиратели.
