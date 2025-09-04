0
Польша готова разместить у себя больше американских военных — глава Минобороны

13:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша желает и готова принять в стране большее количество американских военных. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы готовы принять большее количество [американских] солдат. Мы заявляем о полной готовности увеличить количество их [США] войск в Польше», — рассказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. В этой связи Варшава планирует развивать необходимую инфраструктуру, строить новые полигоны, добавил министр.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме на встрече с польским лидером Каролем Навроцким, что США готовы увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава.

