Польша готова разместить у себя больше американских военных — глава Минобороны
13:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша желает и готова принять в стране большее количество американских военных. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Мы готовы принять большее количество [американских] солдат. Мы заявляем о полной готовности увеличить количество их [США] войск в Польше», — рассказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. В этой связи Варшава планирует развивать необходимую инфраструктуру, строить новые полигоны, добавил министр.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме на встрече с польским лидером Каролем Навроцким, что США готовы увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава.
