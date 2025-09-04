У «коалиции желающих» есть 3 варианта возможной отправки военных на Украину — Spiegel

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «коалиции желающих» проработали три варианта возможной отправки своих военных на Украину в случае урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Первый вариант предполагает отправку наблюдательной миссии, которая будет просто следить за соблюдением возможного мирного соглашения. Этот сценарий считается маловероятным, поскольку не создает какой-либо гарантии безопасности для Киева, пишет журнал. Второй вариант считается более реалистичным, он предполагает, что западные военные будут обучать украинских новобранцев на Украине. При этом тренировочные базы будут находиться далеко от линии фронта.

Военные стран «коалиции желающих» признают, что в таком сценарии присутствие западных военнослужащих на Украине также не создает «прямого сдерживающего эффекта», но они все же надеются, что это создаст «сильную гарантию для Украины». Такая обучающая миссия потребует отправки десятков тысяч военных коалиции. Издание отдельно отмечает, что такой сценарий приемлем для Германии. Страны коалиции могли бы каждый год готовить 150 тыс. украинских рекрутов вместо нынешних 90 тыс. Обучение при таком сценарии могут также проводить в Польше.

Третий вариант журнал называет «всеобъемлющим обеспечением безопасности линии фронта». Такой сценарий оценивается как нереалистичный, это признают во Франции и Великобритании, ведущих странах коалиции. При таком варианте странам коалиции пришлось бы отправить значительно больше 150 тыс. солдат в составе «хорошо оснащенных боевых соединений с прикрытием с воздуха».

Издание отмечает, что детали относительно того, сколько каждая страна готова предоставить военнослужащих для возможной миссии, сильно разнятся. Сам разброс рассматриваемых форматов подобной миссии показывает, «как далеко до реального задействования миссии», пишет журнал.