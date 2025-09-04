Украинские колл-центры переориентируются с России на другие страны, сообщили в Сбере
15:10 04.09.2025
Ряд украинских мошеннических колл-центров переориентировали свою работу благодаря мерам, которые принимаются в России против телефонного мошенничества и дропперов. Об этом рассказал журналистам на полях ВЭФ-2025 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«За очень короткий промежуток времени украинские колл-центры начали работать против других стран, не только против России, – сообщил он. – Это чуть больше 20 стран. Работа идет очень активно, колл-центры совершают около 2 млн звонков гражданам этих стран, многие страны оказались неподготовленными. Подавляющее большинство звонков совершается в Казахстан, Чехию, Польшу, Германию. И граждане этих стран несут колоссальные убытки, а правоохранительные органы пока не имеют опыта борьбы с этим видом преступлений».
По итогам августа убытки граждан этих стран оцениваются примерно в 94-95 млн долл. в месяц. «При этом тренд на увеличение очевиден. И чем жестче меры мы в России принимаем по борьбе с телефонным мошенничеством, тем больше идет переток этой активности на другие страны», – отметил Станислав Кузнецов.
