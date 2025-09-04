Самолет фон дер Ляйен, которому якобы глушили GPS, садился штатно — расследование
15:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которому, по утверждению Еврокомиссии, якобы в Болгарии Россия заглушила GPS, приземлялся в штатном режиме без существенных задержек. Об этом говорится в статье-расследовании этой ситуации на портале Global Factchecking Network (GFCN), основанной на приведенных в материале открытых источниках.
В статье на основании фото- и видео-материалов Еврокомиссии впервые установлен тип и номер зафрахтованного для фон дер Ляйен чартера: «Dassault Falcon 900 XL под номером ОО-GPE, выполнявший рейс AAB53G в болгарский Пловдив».
В документе приводятся данные ресурса Flightradar, который даже счел нужным опубликовать отдельное сообщение в соцсети X, что самолет главы Еврокомиссии не демонстрировал сбоев в работе системы GPS.
В статье отмечается, что продолжительность полета составила 1 час 57 минут при планировавшейся продолжительности в 1 часа 48 минут, что подтверждено данными аэропортов вылета и прилета и ресурса Flightradar. Таким образом, информация газеты Financial Times о том, что самолет якобы не мог зайти на посадку около часа, не соответствует действительности. «Подобная задержка может произойти в результате изменения направления ветра и необходимости захода на посадку с противоположного конца полосы», — отмечается в статье.
Анализ траектории захода самолета на посадку также не выявил никаких аномалий. «Самолет совершал нормальный заход на посадку, выполняя стандартный для этой полосы заход с двумя разворотами на 180 градусов во время снижения. Полетные данные также не показывают никаких ситуаций с переходом к небольшому набору высоты в стадии снижения, которыми обычно сопровождаются нештатные ситуации при посадке. Если наложить траекторию этого самолета на траекторию рекомендованного захода на посадку в официальных технических документах аэропорта, то они практически идентичны», — говорится в расследовании.
В статье также опровергается утверждение о том, что якобы при отказе GPS пилоты были вынуждены пользоваться бумажными картами. В ней отмечается, что самолет данного типа оборудован по меньшей мере двумя инструментами для захода на посадку, которые способны работать автономно от системы GPS.
На основании всех этих данных в статье содержится вывод, что обвинения в намеренном глушении GPS-сигнала конкретно этого самолета «были по меньшей мере сильно преувеличены».
