Уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась высадиться в островной зоне Днепра

16:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, попытавшуюся высадится в островной зоне Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В этот раз в устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск „Днепр“. В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-камикадзе. В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника — уничтожена», — сообщили в Минобороны.

