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Жара в Турции на этой неделе перешагнет отметку в +40С

21:05 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха во многих регионах Турции, главным образом на юге, со среды увеличится на 8-12 градусов по Цельсию и превысит 40 градусов. В курортной Анталье и прилегающих к ней районах столбики термометра могут подняться до 45 градусов, сообщил министр экологии республики Мехмет Озхасеки.

«У нас сейчас фиксируется температура воздуха выше сезонных норм. По прогнозам, начиная со среды она повысится во многих регионах на 8-12 градусов. В провинции Айдын на юге температура составит 42-45 градусов, в Анталье — 37-45, в Адане — 37-42, в Измире — 37-40 градусов», — приводит слова министра телеканал CNN Turk.

Жарко, по его словам, на этой неделе будет в Анкаре и в Стамбуле — 34-36 и 32-34 градуса, соответственно. 40-градусная жара накроет центральную часть и юго-восток Турции, в частности провинции Диябакыр и Шанлыурфа.

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