Путин еще не определился с участием в G20, но делегация РФ там будет

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не еще определился, поедет ли он на саммит G20, который пройдет на острове Бали в ноябре. Но страна будет там обязательно представлена, заверил российский лидер.

«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», — сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.