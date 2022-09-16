Байден собирается выступить с трибуны 77-й Генассамблеи ООН

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен выступить с трибуны 77-й ГА ООН 21 сентября. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Утром в среду, 21 [сентября], президент выступит на ГА ООН», — сказал он. По словам Кирби, позднее в этот же день американский лидер примет участие в мероприятии, посвященном финансированию борьбы с рядом заболеваний. Кроме того, как уточнил он, «вечером в среду президент и первая леди примут глав делегаций с их супругами на дипломатической приеме».