Байден собирается выступить с трибуны 77-й Генассамблеи ООН
21:20 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Утром в среду, 21 [сентября], президент выступит на ГА ООН», — сказал он. По словам Кирби, позднее в этот же день американский лидер примет участие в мероприятии, посвященном финансированию борьбы с рядом заболеваний. Кроме того, как уточнил он, «вечером в среду президент и первая леди примут глав делегаций с их супругами на дипломатической приеме».
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