Штамм COVID-19 меняется примерно раз в восемь месяцев - Гинцбург
09:45 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы 2,5 года живем [в условиях пандемии], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе», — сказал он.
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