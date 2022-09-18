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НОВОСТИ

Штамм COVID-19 меняется примерно раз в восемь месяцев - Гинцбург

09:45 18.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, примерно раз в восемь месяцев. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы 2,5 года живем [в условиях пандемии], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе», — сказал он.

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