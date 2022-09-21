Седьмой пункт указа о частичной мобилизации в РФ связан с числом призываемых — Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрытый седьмой пункт указа о частичной мобилизации содержит информацию о призыве до 300 тыс. человек, о чем уже говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил в среду в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, он (седьмой пункт — прим. ТАСС) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», — ответил Песков на вопрос ТАСС, касающийся содержания этого пункта.

В ответ на просьбу других журналистов раскрыть хотя бы тему или причину «закрытия» этого пункта, он добавил: «Я не могу объяснить». «Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек», — объяснил представитель Кремля. «Но тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», — уточнил Песков.

Указ о частичной мобилизации, в частности, приравнивает мобилизованных к военнослужащим-контрактникам, устанавливает основания для увольнения с военной службы в такой период, возлагает на губернаторов обязанность обеспечить призыв. Согласно документу, правительство должно будет определить «категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку» от мобилизации. При этом уже в указе оговорено, что ее получат работники оборонно-промышленных предприятий.

Всего в указе десять пунктов, при этом седьмой официально не опубликован. В самом документе он значится как «для служебного пользования».

Шойгу ранее заявил, что в ходе объявленной в стране частичной мобилизации на службу будут призваны 300 тыс. человек.