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НОВОСТИ

В Минтрансе начали оценку повреждений крымского моста

10:45 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

«В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева. Начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб», — проинформировали в ведомстве.

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