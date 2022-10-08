В Минтрансе начали оценку повреждений крымского моста

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

«В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева. Начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб», — проинформировали в ведомстве.