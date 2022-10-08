НАК: На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля
09:13 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — сообщили в НАК. Арка над судоходной частью моста не повреждена.
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