НАК: На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля

09:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, он привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом журналистам сообщили в субботу в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — сообщили в НАК. Арка над судоходной частью моста не повреждена.