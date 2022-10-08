На Крымском мосту ограничено движение транспорта из-за возгорания цистерны в поезде
08:08 08.10.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
"Аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортном переходе через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщается в телеграм-канале компании.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом.
"Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - сказано в публикации.
Стоянка с водой и туалетами организована в Керчи для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост, сообщил ТАСС в субботу мэр города Святослав Брусаков. «Отправляем, заворачивает ГАИ автомобили. На площадке аэропорта организована площадка, там разворачиваем штаб, палатки, туалеты», — сказал Брусаков.
Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота. «Не перекрывалось», — ответил собеседник на вопрос, повлиял ли инцидент на судоходство в Керченском проливе.
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