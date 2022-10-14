Лишь ухудшение ситуации на Украине подтолкнет Киев к переговорам с РФ — МИД Белоруссии
10:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только ухудшение ситуации на Украине может подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.
«<…> Переговоры могут быть успешными только с политической воли всех вовлеченных в это сторон. Если ее не будет — неважно, где будут происходить переговоры, в Беларуси, в Турции, да хоть в Антарктиде, никакого успеха не будет. Сегодня, к сожалению, я не вижу такой политической воли, во всяком случае с украинской стороны. Я пессимист в этом случае и думаю, что лишь ухудшение ситуации в стране может подтолкнуть к решению», — пояснил Макей свою позицию относительно предложения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко представителям Украины и России сесть за стол переговоров с целью мирного урегулирования. Как заявила спикер Совфеда 6 октября, парламентарии Украины не отреагировали на ее инициативу.
По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, властям республики переговоры всегда виделись единственным методом решения конфликтогенных ситуаций, подобная которым наблюдается сейчас на Украине.
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