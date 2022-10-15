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Попытки Киева сорвать отопительной сезон в Запорожской области пример геноцида - Рогов

09:20 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина постоянными обстрелами пытается сорвать отопительный сезон на освобожденных территориях Запорожской области, устраивая, по сути, геноцид жителей региона. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пытаются [украинские власти] лишить людей электричества, горячего водоснабжения, связи и отопления. И примеров этому все больше. Если раньше мы говорили о подрыве подстанции в Бердянске, которая обеспечивала электроэнергией только мирное население, ударах по насосным станциям в Розовском районе, отключении газа на освобожденной территории, то теперь еще и о разрушении гражданской инфраструктуры — конкретные и постоянные удары по ЛЭП, которые должны были запитывать Энергодар от Запорожской АЭС, которая в том числе является источником подачи тепла и горячей воды», — указал глава движения «Мы вместе с Россией».

«По сути, мы видим классический пример геноцида, зачистки жизненного пространства», — сказал он.


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