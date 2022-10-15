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НОВОСТИ

На Украине были испытаны практически все перспективные авиабомбы и ракеты КТРВ - источник

09:30 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все перспективные авиасредства поражения, произведенные корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), были успешно испытаны в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«В ходе спецоперации на Украине была успешно испытана практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства КТРВ», — сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что авиаракета класса «воздух-РЛС» производства КТРВ в ходе спецоперации показала эффективность, превышающую 98%.

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