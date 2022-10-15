На Украине были испытаны практически все перспективные авиабомбы и ракеты КТРВ - источник

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все перспективные авиасредства поражения, произведенные корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), были успешно испытаны в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.



«В ходе спецоперации на Украине была успешно испытана практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства КТРВ», — сказал собеседник агентства.



ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.



Ранее источник ТАСС сообщил, что авиаракета класса «воздух-РЛС» производства КТРВ в ходе спецоперации показала эффективность, превышающую 98%.



