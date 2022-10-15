По расследованию ЧП на «Северных потоках» Швеция работает с Данией и Германией - Андерссон

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция сотрудничает с Данией и Германией по расследованию ЧП на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявила в пятницу и. о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон, комментируя информацию о том, что Стокгольм не будет проводить совместное с Копенгагеном и Берлином расследование этого инцидента.



«Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы работаем вместе с Германией и Данией по этому вопросу», — заявила Андерссон в комментарии для Рейтер.



Между тем шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил агентству, что Швеция отказалась от предложения Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) по созданию совместной следственной группы для расследования диверсий на газопроводах из-за конфиденциальности информации. При этом он указал, что Швеция отказалась от идеи создания с Данией и Германией совместной следственной группы для расследования ЧП на «Северных потоках», однако сотрудничает с этими странами по данному вопросу.



Ранее немецкий телеканал А-эр-дэ со ссылкой на источники в германских правительственных кругах указал, что ФРГ, Швеция и Дания отказались от совместного расследования диверсий на «Северных потоках», будут работать по отдельности. В свою очередь издание «Шпигель» сообщило, что Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования из-за высокого уровня секретности.



