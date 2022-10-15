По поручению Байдена Украина получит дополнительную военную помощь на $725 млн - Белый дом

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.



Как отмечается в документе, Байден «предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение на общую сумму до 725 млн долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине». Какие именно вооружения Вашингтон направит Киеву, пока не уточняется.



