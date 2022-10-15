По поручению Байдена Украина получит дополнительную военную помощь на $725 млн - Белый дом
10:30 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в документе, Байден «предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение на общую сумму до 725 млн долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине». Какие именно вооружения Вашингтон направит Киеву, пока не уточняется.
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